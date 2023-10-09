"Было много националистов": РФ в ООН выдала циничное заявление об ударе по Грозе на Харьковщине

Постпред РФ в ООН Небензя нагло уверял, что в Грозе погибли не местные селяне, а "националисты" и "неонацисты".
Россия в ООН призналась, что виновна в ударе по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погибли 52 мирных жителя.
Постпред России в ООН Василий Небензя цинично заявил, что в селе якобы хоронили "высокопоставленного националиста" и в результате удара погибли не гражданские, а "неонацисты".
"Известно, что там в момент удара были похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Там было много приспешников-неонацистов. Именно поэтому на снимках, опубликованных после удара, есть мужчины призывного возраста", — сказал он.
Также Небензя заявил, что после предварительных атак оккупантов по гражданским объектам в Украине якобы появлялись "некрологи военных и иностранных наемников".
Напомним, что 5 октября российские оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где проходили поминки.
Позже стало известно, что это были поминки за военным, который был родом из этого села. Военного похоронили сначала в Днепропетровской области, ведь село было в оккупации. Затем родные решили перезахоронить героя дома.
По последним данным, в результате удара 52 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. РФ одной ракетой убила более половины жителей села Гроза, все они гражданские.
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