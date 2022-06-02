Убили в собственном дворе: на Херсонщине россияне расстреляли супругов

В поселке Высокополье Херсонской области российские оккупанты расстреляли супругов в собственном дворе.
Местные жители были гражданскими и не имели оружия, однако это не остановило российских убийц.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Трагедия произошла в среду, 1 июня. Российские оккупанты ворвались во двор супругов и жестоко убили мужчину и женщину.
"Такие действия противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население. В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств событий и идентификации личности военного РФ", — подчеркнули в прокуратуре.
Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Напомним, во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики ввели смертную казнь. Они расстреливают чиновников, а также содержат в тюрьме несколько десятков волонтеров.
Читайте также:
- "Это было почти невозможно, но мы выполняли": пилот рассказал о доставке грузов и эвакуации из "Азовстали"
- Ким рассказал о ситуации с питьевой водой в Николаеве
- "Добро пожаловать в ад": Братчук рассказал о "Гарпунах" и предупредил экипаж российского "Адмирала Макарова"