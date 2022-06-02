Убили в собственном дворе: на Херсонщине россияне расстреляли супругов

Убили в собственном дворе: на Херсонщине россияне расстреляли супругов

В поселке Высокополье Херсонской области российские оккупанты расстреляли супругов в собственном дворе.

Местные жители были гражданскими и не имели оружия, однако это не остановило российских убийц.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Трагедия произошла в среду, 1 июня. Российские оккупанты ворвались во двор супругов и жестоко убили мужчину и женщину.

"Такие действия противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население. В настоящее время в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств событий и идентификации личности военного РФ", — подчеркнули в прокуратуре.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним, во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики ввели смертную казнь. Они расстреливают чиновников, а также содержат в тюрьме несколько десятков волонтеров.

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