Убили всю семью: прокуратура начала расследование из-за обстрелов РФ в Донецкой области

Убили всю семью: прокуратура начала расследование из-за обстрелов РФ в Донецкой области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь.

Донецкая областная прокуратура проводится досудебное расследование по трем уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

19 марта 2022 года вооруженные силы РФ, в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права, подвергли бомбардировке жилые кварталы города Мариуполя. В одном из поврежденных обстрелами доме погибла молодая девушка со своим отцом и бабушкой. Также разрушена школа искусств № 12 в Левобережном районе города, которая в последние дни служила укрытием для почти 400 мирных жителей — детей, женщин и пожилых людей. Информация о количестве пострадавших устанавливается.

Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Очеретинской ОТГ: Новоселовка вторая, Орловка и Семеновка. Погиб 1 человек, 2 получили ранения. Повреждены жилые дома частного сектора. Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

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