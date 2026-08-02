«Убирайтесь в Украину»: беженцам разбили головы возле хостела в Польше — детали (фото)

Нападение на украинцев в Польше. / © In Poland

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В польском городе Кожухов, расположенном примерно в 30 километрах от Зеленой Гуры, вечером 1 августа произошло нападение, в результате которого пострадали трое граждан Украины. Один из них госпитализирован.

Об этом сообщает издание inPoland.net.pl, журналист которого пообщался с потерпевшими. Обстоятельства инцидента выясняется польской полицией.

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Спор возник из-за музыки

По словам пострадавших, нападение произошло около 21:25 на территории хостела, где преимущественно проживают украинцы. У припаркованного автомобиля отдыхали 37-летний Владимир, 32-летний Василий и 28-летняя Аделина. В машине звучала украинская, польская и зарубежная музыка.

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Нападение на украинцев в Польше. / © In Poland

Василий рассказал, что мимо проходил мужчина, обративший внимание на музыку. Между ним и Владимиром возник словесный спор.

«Володя рассказывал, что мужчина кричал: "Спердаляй на Украину" и высказывал претензии из-за музыки. Владимир ответил, что это частная территория, где мы проживаем», – рассказал Василий.

Нападение на украинцев в Польше. / © In Poland

По его словам, мужчина пригрозил дракой, после чего кому-то позвонил по телефону.

Через несколько минут со стороны вокзала подошли двое молодых мужчин и девушка. Как утверждает Василий, впоследствии три человека вернулись и без слов начали избивать украинцев.

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Нападение на украинцев в Польше. / © In Poland

«Аделини разбили голову. Володи тоже разбили голову, рассекли губу. Мне досталось меньше, потому что я пытался закрываться от ударов», – отметил он.

Чем именно нападавшие наносили удары, мужчина не видел.

Женщину ударили, когда она стояла у автомобиля

Аделина рассказала, что не участвовала в словесном споре и стояла у автомобиля с телефоном.

«Я вообще ничего не сказала – и сразу получила удар в голову. После этого пошла кровь», – вспомнила она.

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По словам женщины, после приступа у нее остались сильная боль и большая гематома. Она предполагает, что удар могли нанести не кулаком, однако не видела предмета, которым его ударили.

Потерпевшая также отметила, что музыка раздавалась на частной территории хостела, а ранее жалоб от соседей или других жителей на компанию не поступало.

Полиция проверяет обстоятельства нападения

По словам украинцев, правоохранители прибыли примерно через пять минут после вызова. Почти одновременно приехала бригада скорой помощи. Одного из пострадавших доставили в больницу.

На следующий день, 2 августа, потерпевшие дали показания полиции. Правоохранители сфотографировали телесные повреждения и оформили материалы дела.

Украинцы также сообщили следователям о камере видеонаблюдения на соседнем здании, которое могло зафиксировать момент нападения. Получить записи с нее могут правоохранительные органы.

На момент публикации польская полиция официально не сообщала о мотивах нападения, его полных обстоятельствах или возможном задержании причастных.

Ранее мы писали о том, что в польском городе Гдыня неизвестный жестоко напал на 40-летнюю гражданку Украины. Женщину дважды ударили по голове деревянной палкой, после чего нападавший скрылся. Полиция проводит масштабное расследование и разыскивает нападающего. Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице на улице Железная в Гдыне. По предварительным данным, неизвестный мужчина подошел к женщине сзади и дважды нанес ей удары деревянной палкой по затылку. После этого нападавший сразу скрылся в неизвестном направлении.

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