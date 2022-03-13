Убит брат известного российского чемпиона мира, воевавший против Украины

Убит брат известного российского чемпиона мира, воевавший против Украины

Российский оккупант, пришедший воевать против Украины, Петр Минеев служил по контракту в бригаде ВДВ.

У обладателя чемпионского пояса Fight Nights Владимира Минеева, который родом из РФ, было убить брата Петра Минеева, ушедшего воевать против Украины.

Об этом он сообщил на странице Telegram.

"Друзья, мир упал и опрокинулся, а жизнь круто изменилась, но не останавливается", – написал российский спортсмен.

Известно, 30-летний Петр Минеев служил по контракту в бригаде ВДВ, находящейся в Ульяновске. До прошлого года находился на контрактной службе Владимир.

Напомним, за 18 дней в Украине российская армия потеряла почти 13 тысяч оккупантов – это больше чем в обеих чеченских войнах. В технике Россия потеряла тысячи единиц, также они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов.

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