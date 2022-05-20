Убить самое большое количество украинцев: Зеленский заявил, что действия россиян являются геноцидом

Постоянные обстрелы Россией украинских жилых домов, социальных объектов, предприятий обязательно получат квалификацию геноцида.

Россияне сознательно пытаются убить самое большое количество украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 20 мая.

"Российские удары по Черниговщине, в частности страшный удар по Десне, там идет разбор завалов, много погибших; постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснения для России", – отметил глава государства.

Зеленский уверен: такие действия оккупантов свидетельствуют о "сознательной и преступной попытке убить самое большое количество украинцев. Разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий".

По его словам, преступления россияне в Украине обязательно получат квалификацию геноцида украинского народа, за что оккупанты точно предстанут перед правосудием.

В Украине начался первый суд над российским военным преступником - обращение Зеленского

Ранее Владимир Зеленский рассказал об эвакуации военных из "Азовстали".

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