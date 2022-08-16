Убить Зеленского и дойти до заселенных "неонацистскими русофобами" областей — WP о планах Путина

Путин хотел быстро захватить Украину, убить президента Владимира Зеленского, а оккупационная армия планировала дойти до западных областей, которые российский диктатор считает "неонацистскими и заселенными русофобами".

Об этом пишет Washington Post.

Американцы знали о нападении России еще в октябре 2021 года

Издание утверждает, что журналисты пообщались с более чем тремя десятками высокопоставленных чиновников США, Украины, Европы и НАТО, чтобы установить реальные планы Путина в войне против Украины.

По данным СМИ, американская разведка знала о планах Путина начать войну против Украины еще в октябре 2021 года. США имеют своих шпионов в высших органах власти РФ, а потому точно знали, что вторжение будет.

В октябре генерал Марк Милли доложил Байдену о планах Путина.

"Мы оцениваем, что они планируют осуществить значительную стратегическую атаку на Украину по нескольким направлениям одновременно. Их цель предполагает "шок и страх", — сказал якобы Милли Байдену.

Россия хотела дойти до "неонацистских областей Украины, заселенных русофобами"

Американская разведка установила, что "россияне будут наступать с севера, по обе стороны Киева. Одна сила будет двигаться к востоку от столицы через украинский город Чернигов, а другая будет оккупировать Киев с запада, продвигаясь к югу от Беларуси через естественный промежуток между "зоной отчуждения" на Чернобыльской А и окрестными болотами.Атака происходила зимой, чтобы твердая земля сделала местность легкопроходимой для танков.Российские войска планировали овладеть Киевом за три-четыре дня. Их спецназ, нашел бы и устранил президента Владимира Зеленского, убив его, если необходимо, и установило марионеточное правительство дружеский к Кремлю".

Отдельно русские войска придут с востока и пройдут через центральную Украину к реке Днепр, тогда как войска из Крыма захватят юго-восточное побережье. Эти действия могут занять несколько недель, предусматривали российские планы.

Остановившись, чтобы перегруппироваться и перевооружиться, они продвинутся на запад, к линии с севера на юг, простирающуюся от Молдовы к западной Беларуси, оставляя на западе последнюю украинскую территорию, которая, по расчетам Путина, была "населена непоправимыми неонацистскими русофобами".

Путин зациклен на Украине и хочет ее вернуть в лоно "русского мира"

В США планы Путина считали безумными и хотели его убедить отказаться от них. Однако российский диктатор, по данным американцев, был зациклен на Украине.

"Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс, работавший послом США в Москве и имевший самые прямые контакты с Путиным из всех в администрации Байдена, описал российского лидера как зацикленного на Украине. Контроль над страной был синонимом путинской концепции российской идентичности и власти . в сочетании с убеждением Путина в том, что "Украина должна вернуться на родину" не оставляла сомнений в том, что война будет", — пишет издание.

Скриншот с видео

Путин замечал, что Украина двигается по направлению к Западу, и это его не устраивало.

" В мрачной актуарной оценке аналитики пришли к выводу, что Путин, которому должно было исполниться 69 лет, понимал, что ему не хватает времени, чтобы закрепить свое наследие как одного из крупных лидеров России — восстановившего преимущество России на евразийском континенте", — говорится. в сообщении.

В США считали, что "Киев упадет"

Путин считал, что война против Украины пройдет для России фактически безнаказанно. У Байдена считали, что украинцы будут бороться против российской агрессии, однако сомневались, удастся ли Украине выстоять. Также у Байдена сомневались в Зеленском и его возможности противостоять агрессору.

" Может быть, Киев упадет не так быстро, как ожидали россияне, подытожили американцы, но он упадет", — говорится в материале.

Директор ЦРУ Бернс 2 ноября встречался с российским диктатором. По данным издания, Путин сетовал на расширение НАТО и заявлял, что в Украине "нелегитимная власть". Тогда же он не возразил, что Россия планирует войну против Украины.

Напомним, Фейгин объяснил, что заставило бы окружение Путина к переговорам с Западом.

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