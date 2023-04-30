"Убито 94 "вагнеровца": Пригожин пожаловался на потери из-за "снарядного" голода

Евгений Пригожин в очередной раз обвинил российское командование в недостаточном обеспечении его боевиков.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на потери среди своих наемников-террористов в Бахмуте Донецкой области, обвинив в этом российское командование.

Об этом он написал в Telegram.

"Продвинулись на 100-150 метров. За противником в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километров территории города", – сказал главарь боевиков.

Также, по его словам, из-за снарядного голода на поле боя погибли 94 "вагнеровца".

Пригожин традиционно обвиняет в потерях командования ВС РФ, которое не обеспечило вооружением его наемников.

"Их должно было быть в пять раз меньше, если бы нам хватало снарядов", — заявил Пригожин.

Напомним, Евгений Пригожин угрожает российскому военному руководству, что его боевики отступят от Бахмута, если их не снабдят боеприпасами.

Пригожин также угрожает отойти из Бахмута, потому что опасается, что российские позиции уязвимы для контратак.

По данным ВСУ, украинские военные контролируют "трассу жизни" в Бахмут.

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