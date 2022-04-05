Убитого на войне украинского фотографа Макса Левина провожали под щелчки фотокамер и гимн

С ним прощались в Михайловском соборе.

«Это давно личная история каждого из нас. И да — нам некуда бежать. Это наша земля» — это фрагмент одного из последних сообщений в соцсетях украинского фотожурналиста и документалиста Макса Левина. С ним простились накануне в Михайловском соборе.

Об этом говорится в ТСН.

Связь с Максом исчезла 13 марта, когда он работал на передовой. Друзья надеялись, что он в плену, но его нашли застреленным.

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Отец четырех детей он боролся за права родителей и журналистов. Артистов обычно хоронят под аплодисменты, с Максимом прощаются под щелчки фотоаппаратов. Киевские фотографы обычно говорят, что не конкурируют между собой темами, соревнуются только кадрами, вот и сегодня фотографируют так, чтобы Максу понравилось.

«Человек-энергия, я когда с ним проводил несколько дней, то я всегда уставал, он не уставал никогда», – говорят коллеги.

Последние 8 лет главная тема съемок документалиста Левина – война. Как наши сбивают самолет, как стреляют по нашим, и как наши дают ответ, а еще пронзительные фото о людях, жизнь которых так изменила война. «Однажды мы с ним были в батальоне Донбасс, это было возле Новозвановки, мы с ним ехали в артиллерийском пикапе, это было так весело, пели, снимали селфи и это было весело, едем мы с Максом далеко-далеко», — говорит коллега Александр.

Как-то в эфире «Сніданку з 1+1» Макс Левин признавался больше всего переживающим за пропавших на войне и родственникам уже так долго не могут проститься.

Связь с Максом Левиным исчезла 13 марта — друзья и родные надеялись, он попал в плен, или бродит где-то по лесам Киевщины. До места, где он мог быть в последний раз никак не могли добраться из-за плотных боев – тело Макса нашли с двумя пулевыми ранениями.

«Упрям был, очень сложно было убедить, что именно сейчас, когда там стреляют, туда ехать не стоит, подождем немного, а он – нет-нет надо снимать», – рассказывают друзья.

У Макса украли телефон, бронежилет, фотоаппарат – последние кадры, ради которых он рисковал жизнью, так и нельзя увидеть. Он был одним из тех, благодаря кому люди узнали об истинной истории Иловайска.

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Во время последней молитвы митрополит Епифаний настаивает: Макс не умер, а ушел в вечность.

«Максим хорошо понимал опасность, с которой связано его служение во время войны, но он пытался говорить правду, для него значило больше как опасность, потому что победа лжи, тьмы обернулась бы для Украины новым адом на земле», — говорит он.

Макса провожают гимном Украины.

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