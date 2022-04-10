Убитые со связанными руками и изнасилованные: Арестович рассказал о страшных находках в освобожденных от оккупантов маленьких деревнях

Российский офицер не может прийти и никого не убить, замучить или не изнасиловать, говорит советник главы ОП.
После освобождения от россиян украинских городков и сел в каждом из них находят по 20-50 убитых со связанными руками и изнасилованных: Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал 9 апреля в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.
Политик отметил, что как правило, среди убитых — преимущественно мужчины. Тела находят в пытках со связанными руками.
"Все пыточные – при старших офицерах, при штабах. И как правило, люди изнасилованы. это стандартный след, что они оставляют", — сообщил Арестович.
Он также задал вопрос журналисту относительно того, видел ли он кадры и фото россиян, хвастающихся изнасилованными ими девушками.
"Но это же стадо принесет все эти практики обратно в Россию", — добавил Арестович.
Советник также отметил, что, к сожалению, это печальная норма орков.
"В каждой маленькой деревне есть убитые. Они не могут, чтобы никого не убить среди мирного населения. В деревне было 20 мужчин — расстреляли. в другой было 50, 35 из них убили", — сказал он.
Напомним, Арестович предоставил несколько прогнозов, ожидающих армию РФ до 9 мая. Также он напомнил, как российские военные бежали из Киевской области.
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