Убитые со связанными руками и изнасилованные: Арестович рассказал о страшных находках в освобожденных от оккупантов маленьких деревнях

Убитые со связанными руками и изнасилованные: Арестович рассказал о страшных находках в освобожденных от оккупантов маленьких деревнях

Российский офицер не может прийти и никого не убить, замучить или не изнасиловать, говорит советник главы ОП.

После освобождения от россиян украинских городков и сел в каждом из них находят по 20-50 убитых со связанными руками и изнасилованных: Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал 9 апреля в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

Политик отметил, что как правило, среди убитых — преимущественно мужчины. Тела находят в пытках со связанными руками.

"Все пыточные – при старших офицерах, при штабах. И как правило, люди изнасилованы. это стандартный след, что они оставляют", — сообщил Арестович.

Он также задал вопрос журналисту относительно того, видел ли он кадры и фото россиян, хвастающихся изнасилованными ими девушками.

"Но это же стадо принесет все эти практики обратно в Россию", — добавил Арестович.

Советник также отметил, что, к сожалению, это печальная норма орков.

"В каждой маленькой деревне есть убитые. Они не могут, чтобы никого не убить среди мирного населения. В деревне было 20 мужчин — расстреляли. в другой было 50, 35 из них убили", — сказал он.

Напомним, Арестович предоставил несколько прогнозов, ожидающих армию РФ до 9 мая. Также он напомнил, как российские военные бежали из Киевской области.

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