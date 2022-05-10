Убивали мирное население Бучи выстрелами в голову: сообщено о подозрении трем военным РФ (фото)

Убивали мирное население Бучи выстрелами в голову: сообщено о подозрении трем военным РФ (фото)

В настоящее время решается вопрос о объявлении захватчиков-убийц в международный розыск.

Трое военнослужащих вооруженных сил РФ заочно уведомлены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые жестоко обращались с мирным населением. Установлено, что оккупанты ворвались в частный дом и выстрелами в голову убили двух жителей.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Личности подозреваемых установлены.

В настоящее время решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Фото: Офис Генерального прокурора

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

"Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единый хаб: warcrimes.gov.ua или обращайтесь в Бучанскую окружную прокуратуру: 063-530-69-06", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты оставили в одном из домов в Буче радиоактивную колбу с ядовитой ртутью.

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