Убивали мирное население Бучи выстрелами в голову: сообщено о подозрении трем военным РФ (фото)

В настоящее время решается вопрос о объявлении захватчиков-убийц в международный розыск.
Трое военнослужащих вооруженных сил РФ заочно уведомлены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые жестоко обращались с мирным населением. Установлено, что оккупанты ворвались в частный дом и выстрелами в голову убили двух жителей.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Личности подозреваемых установлены.
В настоящее время решается вопрос об объявлении их в международный розыск.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
"Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единый хаб: warcrimes.gov.ua или обращайтесь в Бучанскую окружную прокуратуру: 063-530-69-06", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты оставили в одном из домов в Буче радиоактивную колбу с ядовитой ртутью.
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