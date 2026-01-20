"Убивать 50 тысяч россиян в месяц": Федоров рассказал о новой стратегии в Украине

Михаил Федоров / © ТСН

Украина ставит перед собой амбициозную стратегическую цель в войне с Россией — довести количество ликвидированных кафиров до 50 тысяч человек ежемесячно. Уже сейчас Силы обороны показывают высокие результаты, подтвержденные доказательствами.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время встречи с представителями медиа.

По словам Федорова, в прошлом месяце украинским защитникам удалось ликвидировать 35 тысяч российских военных. Главной особенностью этой статистики является то, что она основывается на четких доказательствах.

«В прошлом месяце убили 35 тысяч — все эти потери верифицированы на видео», — подчеркнул Федоров.

Он подчеркнул, что достижение показателя у 50 тысяч уничтоженных кафиров в месяц может стать переломным моментом. Несмотря на то, что российское командование традиционно не считается с потерями, ресурсные проблемы у врага становятся все более заметными.

«Если достигнем показателя в 50 тысяч — увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны», — отметил чиновник.

Отдельным приоритетом для украинской армии становится нейтрализация технологической составляющей армии РФ, а именно уничтожение пилотов беспилотных летательных аппаратов.

Федоров очертил четкую задачу: «выбить российских операторов дронов с поля боя». Для этого в Украине вводится новая тактика.

«Сформировать подразделения, которые охотятся чисто на операторов дронов. Их уже создают, но нам нужно масштабировать приобретенный опыт», — сообщил он.

Такой подход позволит не только снизить количество вражеских атак с воздуха, но и уничтожить квалифицированный персонал противника, подготовка которого требует значительного времени и ресурсов.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.