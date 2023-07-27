"Убивать своих, чтобы остановить это нашествие, смысла нет": эксперт – о масштабном наступлении россиян из Луганской области

Военный эксперт прокомментировал масштабное наступление россиян из Луганской области.

Об этом шла речь в эксклюзивном интервью ТСН.ua Михаила Притулы.

"Скажем так, небольшие прорывы там обязательно будут, потому что россияне набрасывают туда пехоту. Если идет стотысячная армия надо обладать определенной мощью. Тратить свои силы, убивать своих солдат, чтобы остановить это нашествие, смысла нет. Надо их пропустить, сделать им "мешок", потом уничтожать там", – отметил эксперт.

Эксперт также объяснил, что украинская армия маневрирует, а командование сохраняет живую силу.

"А россияне любой ценой в живой силе захватывают там одну деревню, в которой никто не живет, например. То есть логика действий совершенно разная: наши берегут своих солдат, а россияне пытаются захватить какую-то деревню и отчитываться об этом, как большое достижение. Это не большое достижение и такой прорыв означает лишь то, что они там положили несколько тысяч солдат", — добавил он.

В то же время он отметил, что это не катастрофа, а, скорее, наоборот.

"Лучше запустить их, уничтожить живую силу, потом когда они закончатся — они сами сделают жест "доброй воли", убегут. Для Шойгу это абсолютно необходимая ситуация, чтобы хоть какой-то победой затмить проигрыш в Бахмуте, который не за горами", — заявил эксперт.

Тем временем в Воздушных силах призвали украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, существует высокий риск повторной массированной атаки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.