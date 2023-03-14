Убивают и издеваются: одна из стран признала "Вагнер" террористической организацией

Незаконное вооруженное формирование, которое комплектуется наемниками и осужденными преступниками, "Вагнер" активно участвует в боевых действиях в Украине.

Сейм Литвы единогласно одобрил постановление о признании российской частной военной компании "Вагнер" террористической организацией — наемники Пригожина, как отмечается, представляет угрозу национальной и общественной безопасности. Документ также призывает другие страны последовать примеру Литвы.

Об этом сообщают BNS, Lrt.lt.

Как отмечается в документе, наемники "Вагнера" с начала российского вторжения в Украину совершают "систематические серьезные агрессивные преступления — убийства и пытки мирных жителей Украины, бомбардировку домов и других гражданских объектов — что равносильно терроризму".

"Вагнер, частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину и под санкциями ЕС и США..., является теневым инструментом власти России", — говорится в резолюции.

В решении также отмечается, что "Вагнер" бесплатно получает от правительства России военную технику, включая ракетные комплексы "Град", танки и бронетехнику, и проходит обучение в Службе военной разведки (ГРУ) России.

Кроме того, наемники компании помогали России оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, участвовали в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году, занимаются преступной деятельностью в ЦАР, Судане и Мали. А сейчас наемники "Вагнера" пытаются захватить украинский город Бахмут.

В резолюции также отмечается необходимость принятия Литвой Закона о предотвращении терроризма, в котором будут установлены конкретные критерии для составления списка террористических организаций и предусмотрены санкции в отношении лиц, причастных к их деятельности.

К слову, в мае Сейм Литвы также признал действия России в Украине геноцидом, а Россию – государством-спонсором терроризма.

Напомним, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман говорит, что благодаря успешным действиям украинских защитников в районе Бахмута уже сейчас можно считать, что ЧВК "Вагнер" не является мощной группировкой. По его данным, ранее численность "вагнеровцев" могла достигать 45 тысяч, но сейчас их осталось около 7 тысяч.

Как заявляют в ISW, конфликт между Минобороны России и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, вероятно, достиг своего апогея на фоне Бахмутской битвы. Российское руководство планирует свергнуть вину за провалы "мобиков" на войне в Украине на Пригожина и его "вагнеровцев".

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