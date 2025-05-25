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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Убивают не только людей, но и животных: на Харьковщине россияне уничтожили два стада коров (фото)

Россияне продолжают стирать Харьковщину с лица земли — ночные атаки 25 мая затронули и этот регион.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Разрушенная россиянами ферма

Разрушенная россиянами ферма / © Офис Генерального прокурора

В результате преступных российских ударов погибают не только люди, но и животные. Во время сегодняшних ударов ночью, 25 мая, россияне уничтожили фермы в Харьковской области, где погиб скот.

Об этом пишет Офис генерального прокурора.

Так, 25 мая около 02:00 российская армия атаковала село Мокрая Ракитная Харьковского района. Враг применил шесть ударных беспилотников. В результате попаданий повреждены коровники и складские помещения местной фермы. Погибли не менее 30 голов крупного рогатого скота.

/ © Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

Также ночью российские «Шахеды» ударили по селу Слобожанское на Изюмщине. Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. Погибли не менее 10 голов телок.

Напомним, что в Харькове в результате ночной атаки пострадали три человека, в том числе 14-летний подросток.

Всего в Украине в результате ночной атаки погибли 12 человек, более 60 получили ранения.

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