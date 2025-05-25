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Убивают не только людей, но и животных: на Харьковщине россияне уничтожили два стада коров (фото)
Россияне продолжают стирать Харьковщину с лица земли — ночные атаки 25 мая затронули и этот регион.
В результате преступных российских ударов погибают не только люди, но и животные. Во время сегодняшних ударов ночью, 25 мая, россияне уничтожили фермы в Харьковской области, где погиб скот.
Об этом пишет Офис генерального прокурора.
Так, 25 мая около 02:00 российская армия атаковала село Мокрая Ракитная Харьковского района. Враг применил шесть ударных беспилотников. В результате попаданий повреждены коровники и складские помещения местной фермы. Погибли не менее 30 голов крупного рогатого скота.
Также ночью российские «Шахеды» ударили по селу Слобожанское на Изюмщине. Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. Погибли не менее 10 голов телок.
Напомним, что в Харькове в результате ночной атаки пострадали три человека, в том числе 14-летний подросток.
Всего в Украине в результате ночной атаки погибли 12 человек, более 60 получили ранения.