Убивают собственных граждан: на Курщине оккупанты за сутки сбросили 14 КАБов

Россияне не жалеют даже своих граждан.

В Курской области российские военные нанесли 14 ударов управляемыми авиабомбами по поселку Казачья Локня.

Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории России Алексей Дмитрашковский в Facebook.

По его словам, этот обстрел является очередным проявлением "рашизма", когда российская армия "освобождает" территории, нанося ущерб своим гражданам. В результате ударов пострадала пожилая женщина, когда одна из бомб взорвалась прямо посреди ее двора.

Пострадала бабушка в результате обстрела в Курской области. Фото: Олекса Светлейший/Facebook

"Кстати, это уже с ней не впервые — раньше россияне уничтожили КАБом ее дом. Теперь женщина живет в чужом доме, поскольку ее летняя кухня в которой она жила, теперь похожа на дуршлаг. Вот честно, я удивлен, что он по прилету не завалился ей на голову!", — отметил Дмитрашковский.

Он также подчеркнул, что подобные действия — военное преступление.

"Такое впечатление, что пути поставил своей армии задачу "освободить" территорию с фундаментами, а не населенные пункты и людей. Убрать всех свидетелей собственных преступлений, позора и безразличия", — рассказал пресс-офицер.

Дмитрашковский добавил, что иначе объяснить столь жестокое отношение к собственным гражданам он не может.

Последствия обстрелов россиян Курской области. Фото: Олекса Светлейший/Facebook

Напомним, на Курщине, несмотря на численное преимущество российских войск, Силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные операции.

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