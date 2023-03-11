"Убийца" крейсера "Москва" и другие: Наев назвал эффективное на фронте оружие украинского производства

В частности, речь идет о комплексе "Нептун", которым был затоплен российский крейсер "Москва".

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, какое украинское оружие показало себя эффективно на фронте за период полномасштабной войны.

Об этом Наев рассказал в интервью изданию "АрмияInform".

Он отметил, что применение высокоточного оружия невозможно без наличия эффективных средств разведки. Сегодня эффективно на фронте себя показали беспилотники, способные передавать информацию в реальном времени и корректировать огонь средств поражения. Некоторые из них сами могут являться средствами поражения.

Также читайте Украинская армия сегодня самая лучшая в Европе – французский генерал

"Эффективно себя показало высокоточное оружие отечественного производства. Прежде всего это противотанковый ракетный комплекс типа "Стугна" с дальностью поражения до 5 км, тактический ракетный комплекс "Ольха" с дальностью действия по наземным целям до 100 км, противокорабельный комплекс "Нептун" с дальностью поражения надводных целей до 300 км", – рассказал генерал-лейтенант.

Он также напомнил, что в Украину были налажены поставки иностранных образцов вооружения, таких как Javelin, артсистемы Cаesar, М777, Кrab, PzH 2000 и т.д., а также РСЗО HIMARS, MLRS-270 с дальностью действия до 80 км.

Напомним, ранее командующий ВМС ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина стала первым государством мира, применившим морские дроны.

Отметим, в начале января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о серийном производстве украинской САУ "Богдана", которая "поможет западным танкам на фронте".

Резников также информировал, что украинские "Нептун", "Ольха", "Стугна", "Корсар" фантастически воюют на фронте, не хуже Javelin или NLAW.

"Лига Аэроразведки" за неделю собрала почти два миллиона гривен

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.