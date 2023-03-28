"Убийца мариупольцев установлен": стало известно, кто отдал приказ о бомбардировке драмтеатра

Мэр города рассказал, кто отдавал приказы о бомбардировке драмтеатра.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал имя того, кто отдавал приказы о бомбардировке драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе. Как выяснилось, им стал полковник Сергей Антрощенко.

Об этом Андрющенко сообщил в Telrgram.

По его словам, "убийца мариупольцев" родился в городе Овруче Житомирской области.

"Убийца Мариупольцев номер один установлен. Того, кто предоставлял приказы и контролировал бомбардировки драмтеатра, роддома и детской больницы", — написал он.

Стало известно, бомбардировавшие самолеты Мариуполь взлетали с аэрдрома Приморско-Ахтарск.

Как информирует волонтерское сообщество Inform Napalm, Сергей Атрощенко – командир в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ, авиаполк которого дислоцируется на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарск, Краснодарского края на берегу Азовского моря.

"К слову, родился в г. Овруч, Житомирской области, Украины. Потом жил в российском г. Липецке", — пишут волонтеры.

Известно, что сейчас он живет в элитной квартире в Приморско-Ахтарске, расположенной в 350 метрах от набережной.

Напомним, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от войны скрывались сотни людей.

Читайте также: