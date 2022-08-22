"Убийца": в Санкт-Петербурге неизвестные разрисовали баннер с портретом российского военного

На баннере размещен потрет подполковника по имени Султан Хашегульгов.
В российском Санкт-Петербурге на баннере с военным появилась надпись "убийца".
Об этом сообщили местные паблики в соцсетях.
Отмечается, что на улице Восстания неизвестные разрисовали рекламный щит, прославляющий "героя" России, предположительно участвовавшего в войне против Украины.
Стоит отметить, что ранее сообщалось, что на территории РФ есть партизаны, имеющие антипутинские настроения.
Кроме того, на территории страны-оккупанта появились люди, называющие себя участниками "боевой организации анархо-коммунистов". Именно они взяли на себя ответственность за диверсии на железных дорогах рядом с военными частями РФ, в частности, в Белгороде, когда неожиданно сошел с рельсов товарный поезд. Также они причастны к поджогам комиссариатов, вышек мобильной связи и автомобилей провластных активистов, поддерживающих так называемую "спецоперацию".
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