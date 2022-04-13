Убийцы из РФ провозгласили "мэром": в Херсонской области экс-депутату-коллаборанту сообщили о подозрении

Убийцы из РФ провозгласили "мэром": в Херсонской области экс-депутату-коллаборанту сообщили о подозрении

Колаборанту грозит пожизненное лишение свободы.

Экс-депутату Херсонского областного совета от "Оппозиционного блока" сообщили о подозрении в государственной измене. Коллаборант пошел на сотрудничество с российскими оккупантами, которые провозгласили его "мэром" одного из городков Херсонской области.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, депутат Херсонского облсовета VII созыва присоединился к организации и проведению массовых мероприятий на временно оккупированных территориях г. Херсона в поддержку государства-агрессора и его оккупационных войск, призывая жителей к повиновению и принятию "русского мира", — говорится в сообщении.

Коллаборант провозгласил себя мэром и вместе с российскими убийцами заставляет местные органы самоуправления выполнять его указания.

Предателю сообщается о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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