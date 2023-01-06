"Убийцы устали": минобороны Литвы не верит в предложенное Путиным "рождественское перемирие"

Российский диктатор Владимир Путин приказал объявить перемирие на Рождество, чтобы отдохнуть.

Глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Россия хочет "рождественского перемирия", чтобы позже продолжать убивать украинцев с новыми силами.

Об этом он написал в Twitter.

"Путин приказывает Шойгу объявить рождественское перемирие, иначе убийцы устали и хотят отдохнуть день. Они хотят рождественского перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев с новыми силами", – написал Анушаускас.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в связи с призывом главы РПЦ патриарха Кирилла Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января по 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине.

На заявление Москвы отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что РПЦ не является авторитетом мирового православия, а в начале полномасштабного вторжения Московский патриархат призвал к геноциду украинцев.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) предположили, что Путин объявлением "рождественского перемирия" хочет нанести ущерб репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя. Аналитики ISW отметили, что украинские и западные официальные лица, в частности президент США Джо Байден, подчеркнули лицемерность заявления Путина и напомнили, что россияне наносили удары по украинской инфраструктуре 25 декабря, когда многие православные украинцы празднуют Рождество Христово.

Зеленский за 5 января: еще одна Patriot для Украины и обращение к россиянам

Читайте также: