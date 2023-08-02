"Убийства, изнасилование, пытки": последние выводы экспертов касательно преступлений россиян в херсонских застенках

Украинские власти рассматривают более 97 000 сообщений о военных преступлениях и предъявили обвинения против 220 подозреваемых в национальных судах.

Большое количество заключенных, которые содержались в импровизированных лагерях на оккупированном Россией юге Украины, подвергались пыткам и сексуальному насилию, заявила 2 августа группа международных экспертов, подводя итоги своих последних выводов.

Об этом информирует Reuters.

Мобильная группа правосудия, созданная международной гуманитарной юридической компанией Global Rights Compliance, сотрудничает с украинскими прокурорами по расследованию военных преступлений в Херсонской области, которая была уволена в ноябре после более восьми месяцев пребывания под контролем России.

Стул в коридоре здания, которое, по свидетельству украинских гражданских, российские войска использовали как центр пыток в Херсоне, 8 декабря 2022 года/Associated Press

Украинские власти рассматривают более 97 000 сообщений о военных преступлениях и предъявили обвинения против 220 подозреваемых в национальных судах. Высокопоставленные преступники могут быть судимы в Международном уголовном суде (МКС) в Гааге, который уже обратился с просьбой об аресте президента России Владимира Путина.

Кремль последовательно отрицает обвинения в военных преступлениях в Украине со стороны сил, участвующих в "специальной военной операции", которая, по заявлению Москвы, была предпринята с целью "денацификации" своего соседа и защиты России.

В последнем отчете Мобильной группы правосудия, финансируемом Великобританией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами, проанализировано 320 дел и свидетельств в 35 населенных пунктах Херсонской области.

Молитва и ангел нарисованы на стене здания, в котором, по словам украинских гражданских лиц, их содержали и пытали, в Херсоне, 8 декабря 2022 года/Associated Press

Из рассмотренных свидетельств жертв "43% прямо упоминали о практике пыток в местах несвободы, называя сексуальное насилие распространенной тактикой, применяемой к ним российскими охранниками", — говорится в сообщении.

В июне украинская прокуратура возбудила первое дело в связи с вероятной депортацией десятков детей-сирот из Херсона, обвинив российского политика и двух подозреваемых украинских коллаборационистов в военных преступлениях. Они не дали никаких немедленных комментариев относительно последних выводов о пытках.

Пытки, избиения

В начале 2022 года украинские власти заявили, что около 200 человек якобы незаконно содержались под стражей. Выжившие рассказали Reuters о тактике, включавшей поражение электрическим током и удушение.

Украинский военнослужащий идет по коридору подвала в здании, которое, по словам прокурора по расследованию военных преступлений, российские войска использовали как место пыток в Херсоне, 8 декабря 2022 года/Associated Press

В то время Кремль и министерство обороны России не ответили на вопросы Reuters, в том числе о вероятных пытках и незаконных задержаниях.

"Настоящий масштаб военных преступлений России остается неизвестным", — сказала Анна Микитенко, старшая юридическая советница Global Rights Compliance, комментируя последние данные о пытках.

"Но что мы можем сказать наверняка, так это то, что психологические последствия этих жестоких преступлений для украинского народа будут запечатлены в его сознании на долгие годы", — добавила она.

Электрический чайник и чашка чая нарисованы на стене, где, по словам украинских гражданских лиц, их задерживали и пытали, в Херсоне, 8 декабря 2022 года/Associated Press

По меньшей мере, 36 жертв, опрошенных прокуратурой, упомянули о применении электрического тока во время допросов, часто генитального, а также об угрозах увечья половых органов. Одна жертва была вынуждена стать свидетелем изнасилования другого заключенного, говорится в отчете.

Задержанные, наиболее часто подвергавшиеся пыткам, были военнослужащими, а также правоохранителями, волонтерами, активистами, лидерами общин, медицинскими работниками и учителями. Наиболее распространенными методами пыток были удушение, истязание водой, жестокое избиение и угрозы изнасилования.

Иконы висят на решетке на окне внутри здания, в котором, по словам украинских гражданских лиц, их содержали и пытали во время российской оккупации Херсона, 8 декабря 2022 года/Associated Press

В целом, доказательства из освобожденных мест лишения свободы "свидетельствуют о том, что план Путина по уничтожению украинской идентичности включает в себя ряд преступлений, напоминающих геноцид", — заявил британский адвокат Вейн Джордаш, возглавлявший группу экспертов.

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