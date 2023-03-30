Убийства, пацификация и Медведчук: что хотел сделать Путин с Украиной — отчет аналитиков из Британии

Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что российский диктатор Путин действительно планировал захватить Украину "за три дня". После этого "кадыровцы" должны были совершать массовые убийства украинских активистов и несогласных с российским режимом.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте RUSI.

Россияне, чтобы захватить власть в Украине, планировали использовать местных коллаборантов. Параллельно на захваченные территории Украины должны были действовать "кадыровцы". По плану Путина они должны были "устроить охоту" на активистов и участников Революции Достоинства. Этих людей Кремль хотел убить.

Следующим этапом должна была стать так называемая "пацификация". Для этого россияне планировали изолировать громады, а "кадыровцы" должны были убить тех, кто не согласен с оккупацией РФ и выходит на протесты.

В "проблемных" областях Украины россияне планировали выключить электричество, газ и вывести все финансовые ресурсы. Таким образом, россияне хотели устроить украинцам бедность.

Далее – россияне планировали захватить НБУ и инфраструктуру. После контроля над важными отраслями Украины на арену должен был выйти кум Путина Медведчук. Он должен был выступить "миротворцем", подписать капитуляцию Украины. Далее – на все руководящие должности в Украине должны были быть назначены российские агенты.

Напомним, британские специалисты проанализировали действия российских спецслужб по реализации планов Кремля оккупировать всю Украину и назвали главные причины, почему этого не произошло. В этом докладе аналитики обратили внимание на фундаментальные недостатки российских спецслужб, которые "в значительной степени способствовали провалу планов российского вторжения в Украину". Среди них они называют, в частности, желание всячески угодить президенту Владимиру Путину.

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