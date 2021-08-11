Убийство 86-летнего селянина и ранения военного на Донбассе: новые подробности обстрела боевиков

Убийство 86-летнего селянина и ранения военного на Донбассе: новые подробности обстрела боевиков

Утром 11 августа боевики обстреляли мирное поселок Новоселовка, убили местного и ранили военного.

Артобстрел поселка на Донбассе российскими наемниками, в результате чего погиб мирный житель и были ранены военнослужащего, квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области в Facebook.

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"По процессуальному руководстве Константиновской окружной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 11 августа 2021 года, с 5:50 до 6:50, представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили масштабный артиллерийский обстрел мирного поселка Новоселівка Друга Покровского района Донецкой области.

17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего были ранены 38-летнего военнослужащего.

Кроме того, еще один снаряд попал во двор частного дома по ул. Степная, на котором в это время находился 86-летний житель домовладения. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, утром 11 августа российские наемники сто двадцать второй калибром всадили по селу Новоселівка Друга Донецкой области. Местный житель погиб , несколько гражданских зданий побиты осколками.

, несколько гражданских зданий побиты осколками. Украинский военный, которого тяжело ранило осколками во время вражеского обстрела накануне, умер в больнице.

Новости с фронта: военный, которого тяжело ранило во время вражеского обстрела, скончался в больнице

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