Подозреваемый в убийстве Ганула в Одессе оказался военнослужащим: что говорят в бригаде

Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула был командиром механизированного взвода 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода. Он считается в СЗЧ.

Об этом сообщили в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Как отреагировали в бригаде

В 28-й бригаде прокомментировали задержание их военнослужащего, подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула в Одессе. Это преступление повергло всех в ведомство, и ему нет оправдания.

"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к ТИО офицера резерва запасной роты. После перевода практически все время находился на лечении. года", – отмечают в 28-й бригаде.

Вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам.

"Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести самое суровое наказание. Обо всей необходимой информации по этому преступлению будет обязательно сообщаться. Наши искренние и глубокие соболезнования семье и близким Демьяна Ганула", – констатировали представители бригады.

Напомним, 14 марта в Одессе застрелили мужчину. В полиции подтвердили факт стрельбы и назвали имя убитого. Это известный активист и волонтер Демьян Ганул.

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