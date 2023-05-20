Убийство иностранных студентов в Ужгороде: троим задержанным подтвердили пожизненное

Трем жителям Ужгорода, причастным к убийству двух студентов-индусов и нанесению тяжких телесных повреждений третьему, подтвердили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Речь идет о событии, которое произошло в Ужгороде в апреле 2016 года. Злоумышленники – двое мужчин и женщина – решили незаконно завладеть имуществом знакомых иностранных студентов. Пригласили их за город якобы для празднования дня рождения, а во время застолья примешивали в напитке снотворный препарат.

"После все вернулись в Ужгород, в квартиру, которую снимали иностранцы. Пока последние спали, закарпатцы напали на них и нанесли каждому десятки ударов тротуарной брусчаткой, ножом и другими подручными предметами. Двое граждан Индии погибли на месте, третий получил тяжелые телесные повреждения ", – говорится в сообщении.

Считая, что убили всех потерпевших, злоумышленники забрали их личные вещи – одежду, мобильные телефоны и другую технику, золотые украшения и деньги – и скрылись. Один из иностранцев, придя в себя, позвал на помощь хозяина дома. Всех фигурантов стражи порядка обнаружили и задержали в тот же день, с тех пор они находятся под стражей.

Впоследствии в январе 2020 года подсудимым назначили наказание в виде пожизненного заключения. Тогда они только частично признали вину, а затем обжаловали приговор в апелляционном порядке.

"Пока же Закарпатский апелляционный суд согласился с предварительно определенной им мерой наказания, приговор суда первой инстанции оставил без изменений, а жалобы обвиняемых и их защитников – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", — заявили в Закарпатской прокуратуре.

Напомним, на Закарпатье в ночь на воскресенье, 10 апреля 2016 года, стало известно о жестоком убийстве двух иностранных студентов.

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