Убийство Киреева, предупредившего разведку о нападении Путина: Буданов ответил, был ли погибший шпионом РФ

Буданов говорит, что погибший Киреев в течение многих лет сотрудничал с бывшими руководителями ГУР.

Погибший банкир Денис Киреев, якобы предупредивший украинскую разведку о приказе диктатора России Владимира Путина начать полномасштабное вторжение и которого СБУ обвинила в госизмене, не был российским шпионом.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

"Акцентирую, что в том же комментарии он (Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента. - Ред.) сказал еще одну интересную вещь. На вопрос, был ли Киреев российским шпионом, однозначно нет, не был. Это, пожалуй, единственное, что я вам прокомментирую", — подчеркнул Буданов.

Буданов подчеркнул, что как руководитель украинской разведки уверен, что Киреев, сотрудничавший с ГУР, не был двойным агентом. Кроме того, говорит Буданов, Киреев проходил все проверки в ГУР, в том числе и на детекторе лжи.

Также, как рассказал Буданов, он лично был знаком с Киреевым. Вспоминает, что впервые увидел его, когда был еще молодым офицером. Говорит, что это было на одном из мероприятий с тогдашним руководством ГУР.

"Это довольно странный вопрос. Я, как руководитель спецслужбы, уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Это, во-первых. Во-вторых, я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Это просто для понимания вам Далее Он достаточно много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры, на одном из таких мероприятий, когда я еще был молодым офицером, впервые в жизни я его и увидел, и весомым, на мой взгляд, моим аргументом будет то, что он проходил все проверки здесь, в том числе и на детекторе лжи. Это тоже задокументировано, записано и все лежит здесь в архивах", – рассказал Буданов.

В ГУР сообщили о смерти Киреева 5 марта 2022 года.

Впрочем, 19 января 2023 года The Wall Street Journal сообщило, что именно Денис Киреев предупредил украинскую разведку о приказе Путина начать полномасштабное вторжение. По данным издания, в Киреева были связи в украинской и российской финансовой сфере — и это якобы заинтересовало главу ГУР Кирилла Буданова, который предложил ему использовать свои контакты, чтобы попытаться войти в военную разведку России. Его, как пишет СМИ, отвозили в Харьков, где Киреев вместе с еще одним разведчиком якобы пересекали границу и собирали информацию в России.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство Дениса Киреева было связано с плохой координацией украинских спецслужб в начале войны. Также Подоляк заметил, что Россия пыталась "выставить Киреева своим агентом", однако он не был связан с врагом.

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