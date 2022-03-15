Убийство оператора телеканала Fox News и украинской журналистки: начато расследование преступления оккупантов

Оба погибли в результате артиллерийских обстрелов.

Прокуратура начала досудебное расследование из-за убийства российскими оккупантами оператора телеканала FoxNews Пьера Закжевски и украинской журналистки Александры Кувшиновой.

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Киевской областной прокуратуры.

Гражданин Ирландии Закжевски и украинка Кувшинова погибли во время артиллерийских обстрелов со стороны российских войск в селе Горенка Киевской области.

"Бучанской окружной прокуратурой Киевской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 15 марта 2022 года в селе Горенка в результате артиллерийских обстрелов вооруженными силами РФ снаряд попал в автомобиль. От полученных травм погиб оператор американского телеканала "Fox News", гражданин Ирландии и смертельно травмирована журналистка - гражданка Украины.

Досудебное расследование осуществляется Бучанским райуправлением полиции ГУ Нацполиции Киевской области. Органы прокуратуры принимают все меры для надлежащего документирования военных преступлений страны-агрессора для привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ирпене Киевской области 51-летнего американского журналиста Брента Рено, который имел с собой удостоверение корреспондента The New York Times. В издании гибель медийщика подтвердили, но отметили, что тот не имел аккредитации.

Еще один журналист американского СМИ ранен. Пострадавшего вывезли из зоны боевых действий и доставили в больницу "Охматдет".

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