Убийство подростка на фуникулере: близкие погибшего и свидетели жалуются на давление и угрозы

Близкие 16-летнего Максима Матерухина, убитого на фуникулере в Киеве, утверждают, что дело пытаются "замять" в суде, а свидетелям убийства угрожают.

Об этом передают Telegram-канал "Новости Киев" и Watchers.

Сегодня родные и друзья Максима Матерухина собрались под судом во время заседания. Они требуют справедливого суда. Родители убитого подростка утверждают, что адвокаты обвиняемого пытаются "решить" дело и срывают заседания, которые продолжаются уже 9 месяцев. Также они утверждают со стороны подозреваемого на свидетелей давление и угрозы.

Дядя Максима Матерухина рассказал, что ему угрожала мать Артема Косова перед началом судебного заседания, которая сегодня напала на журналистку. По его словам, женщина якобы назвала его алкоголиком и наркоманом. На что мужчина ответил, что он имеет 2-я группу инвалидности.

Отец Максима рассказал, что неизвестные угрожали девушке убитого подростка.

"Они только улыбаются, угрожают, врут и пытаются замять это дело. Мать, которая хочет помочь своими связями — Косово Людмила, начальник отдела реестров и перечней комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Также работала в Киевской облгосадминистрации, Броварской райгосадминистрации и в налоговой инспекции", – утверждает Елена Овчаренко, чья страница посвящена этому делу.

Также она заявила об угрозах в адрес свидетелей. Так, одной из несовершеннолетних девушек, знакомой подростку, неизвестный написал, что она "вскоре встретится с Максимом". А за женщиной, ходящей на суды, следил неизвестный. Затем ей в мессенджер пришло анонимное сообщение с фото пробежки и спросили, не планирует ли она изменить маршрут.

"На наших несовершеннолетних свидетелей в сети интернет оказывается давление и уже длительное время. Были написаны заявления в полицию", – рассказал адвокат семьи погибшего Александр Панченко в комментарии Watchers.

"Сообщения поступали из однотипных аккаунтов: близким, друзьям и людям, публикующим контент связанный с этим. Все угрозы были однотипны, мы начали предполагать что это все от стороны [обвиняемого] Косова. Во время допроса свидетелей мать Косова записывала все личные данные несовершеннолетних свидетелей, и это стало самой большой причиной предполагать, что все угрозы поступали со стороны Косова", – рассказала в комментарии Watchers одна из несовершеннолетних, получившая угрозы.

Что говорит защита подозреваемого

По мнению адвоката подозреваемого, "сторона обвинения, чтобы скомпрометировать Косова, может делать такие заявления".

Сам Косов утверждает, что находится под стражей, поэтому никак не может влиять на свидетелей.

"Почему мы не обращаем внимание, что давление также касается моей семьи. Все эти люди, которые находятся сейчас в суде, снимают видео, а затем – выкладывают в интернете. Почему я должен скрываться, если я являюсь действующим военнослужащим?", – сказал сам Косов в суде.

Напомним, что смертельный случай произошел 7 апреля 2024 года в Киеве на фуникулере. Пьяный 30-летний мужчина, оказавшийся работником УГО, прицепился к компании несовершеннолетних и во время конфликта толкнул одного из ребят. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.

Мать убитого в фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности. По ее словам, нападающий спросил, "готов ли сын защищать Украину".

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве 16-летнего парня, не признает свою вину. С апреля суд до сих пор рассматривает это дело. В декабре адвокаты подозреваемого в убийстве Артема Косова просили о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

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