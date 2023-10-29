Убийство в Волновахе: семью из 9 человек расстрелял "кадыровец", потому что не хотели отдавать дом

В оккупированном Волновахе "кадыровцы" расстреляли семью из девяти человек, чтобы захватить их дом.

В оккупированной Волновасе в Донецкой области "кадыровец" расстрелял целую семью, в частности девочку младших классов и 4-летнего мальчика, потому что перед тем поссорился с главой семьи из-за дома. "Кадыровцы" якобы хотели висеть семью из их дома, чтобы самим заселиться туда.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

Расстреляна семья в Волновахе Донецкой области. ФОТО: ASTRA/Telegram

"Даже местная мра**та не скрывает, большую семью расстреляли за отказ отдать дом "кадыровцам". Всю информацию подтверждают наши партнеры по информационному сопротивлению Волновахи", — отметил Андрющенко.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также сказал, что, по предварительным данным, оккупанты лишили жизни целой семьи, которые праздновали день рождения, потому что отказались отдавать собственное жилье оккупантам.

Заметим, что в местных пабликах жители оккупированных территорий обсуждают преступление захватчиков и подтверждают сказанное Андрющенко и Лубинцем.

Напомним, 29 октября стало известно, что в одном из частных домов в оккупированном Волновахе обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей.

Позже стало известно, что убийство совершил российский военный. Местные коллаборанты и россияне запугивают соседей, чтобы "замять" преступление.