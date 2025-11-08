- Дата публикации
Убийство военных во время награждения на Днепропетровщине - подробности о наказании командира
ГБР начало дело против командира из-за гибели военных в Днепропетровской области.
Работники ГБРсообщили о подозрении командиру одного из батальонов, который несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября.
Об этом говорится в сообщении ГБР в Telegram.
Во время этого мероприятия российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по скоплению людей, что привело к потерям среди военных и гражданских лиц.
По данным следствия, 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно типа «Искандер», и тремя ударными беспилотниками «Герань». В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава.
В результате обстрела погибли и получили ранения как военнослужащие, так и гражданские.
Следствием установлено, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства.
Командиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.
Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Что произошло
1 ноября 2025 года на территории одного из украинских батальонов в Днепропетровской области состоялось торжественное награждение личного состава.
Во время церемонии российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по скоплению людей. Для атаки использовали две баллистические ракеты, вероятно типа «Искандер», и три ударных беспилотника «Герань».
В результате удара погибли и получили ранения как военнослужащие, так и гражданские.