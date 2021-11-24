Убийство заключенного в оккупированной Макеевке: боевики препятствуют расследованию

В колонии на территории временно оккупированного Донбасса от ножевых ранений скончался осужденный, обстоятельства его гибели не установлены.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала российскую сторону обеспечить неотложный доступ персонала Красного Креста к месту инцидента в колонии в Макеевке, где был убит заключенный Руслан Макарец.

Как сообщили в Telegram-канале украинской стороны ТКГ, такое требование было выдвинуто в среду, 24 ноября, во время заседаний подгруппы по гуманитарным вопросам.

Инцидент с гибелью Макарца произошел еще 11 ноября — мужчина скончался от ножевых ранений. Однако до сих пор обстоятельства смерти украинского гражданина представителям Международного Комитета Красного Креста не удается выяснить, поскольку их не допускают в места содержания заключенных.

"Украинская сторона неоднократно обращала внимание на нерешенную проблему с допуском представителей международных гуманитарных организаций к местам заключения лиц, содержащихся в связи с конфликтом, находящимся во временно неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской областей Украины", — говорится в сообщении .

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Представители украинской делегации напомнили, что отсутствие допуска к местам лишения свободы на ТОТ ДЛО представителей Международного Комитета Красного Креста является "вопиющим нарушением совместных согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" от 9 декабря 2019 года".

Руслана Макарца боевики "ДНР" задержали в 2019 году и присудили ему 13 лет заключения за якобы шпионаж в пользу украинских спецслужб.

Напомним, ранее на оккупированной территории, в Кировской исправительной колонии №33 так называемой "ДНР", убили троих осужденных граждан Украины.

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