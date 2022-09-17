Украинский флаг снова взвился на поселке Богородичное, расположенном в считанных километрах от Святогорска. По себе решительские варвары оставили здесь сплошную руину и уйму смертельных взрывных ловушек. Пережили оккупацию в Богородичном... два человека, говорится в ТСН.

«Три месяца здесь был ад, они ничего не оставили! Они разрушили все, что только можно», – говорят военные.

До решительного вторжения здесь была небольшая уютная школа и красивый монастырь. Местную школу варвары превратили в свалку — огневую позицию и угол разврата одновременно. Составляющие ежедневного быта оккупантов: патроны, еда, матрасы, порнографические журналы и икона над всем. В то же время, неистовая набожность, не помешала русским разбомбить церковь.

Впервые авиационные российские бомбы прилетели на территорию монастыря еще в самом начале широкомасштабного решительного вторжения. Собственно, тогда и упал первый купол здешней церкви. В самом религиозном сооружении, прямо за алтарем, высокодуховные носители устроили туалет, а в подвале, питались, спали и хранили боекомплект. «Здесь на иконах носки сушили. Там оставляли гранаты, БК – так убегали, когда увидели наших защитников», – показывают военные.

Самодельный календарь вандалов, запечатлел "выдающиеся" этапы пребывания рашистов в Богородичном. «Считали дни. Депрессия – болит голова, на 26-й день. 27-28-й – запой. Там – 32, поставили брагу», – показывают надписи россиян военные.

Третье сентября рашисты обозначили в календаре как начало подготовки к наступлению. Но календарь соврал, в первые дни сентября чужакам пришлось бежать с позиций вокруг церкви.

Оккупанты обустроили сразу несколько огневых позиций, оставлено очень много тубусов от ручных противотанковых гранатометов, есть и так называемая улитка — от автоматического гранатомета. То есть стреляли прямо с территории святыни – "скрепой", как они говорят. Но наши военные очень умело отработали и во время контрнаступления выбили отсюда оккупантов.

На площади в 240 гектаров, в Богородичном, до решетского нашествия проживало почти восемь сотен человек. «В селе осталось два жителя. Это мужчина со своей мамой», – говорят военные.

Николаю почти 70, а ничего не слышущая старушка — его 92-летняя мать, они единственные оставшиеся. Другие жители села либо уехали в восточном направлении, либо были убиты оккупантами без всяких причин. «Бабушку чужую убили тоже! А мужик, надо искать возле монастыря, там где-то еще треп. На этой улице труп лежит. Стреляли, там и дом, все разбомбили специально», – рассказывает мужчина.

Так же умышленно, утверждает мужчина, решительные выродки расстреляли из гранатомета его брата и невестку в их собственном доме. «Любу там нашел, там брата нашел. А они из кухни бежали и руки оторвало. Похоронил своими руками», — говорит мужчина.

Сколько именно украинцев рашисты убили в Богородичном, очевидно, станет понятно лишь позже, когда удастся разобрать все завалы. «Тела погибших можно встретить по всей деревне. Наши ребята сейчас занимаются этим вопросом – собирают данные за них», – говорит пресс-офицер подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ Валерия.

Но искать тела погибших среди сплошной руины тоже смертельно опасно. Время от времени над Богородичным вздымается черный дым и раздаются мощные взрывы. Это тоже – освобождение поселка от вражеских смертоносных ловушек. «В домах также оставляли ловушки, чтобы наши ребята и мирные жители, которые будут сюда возвращаться – она тоже взрывалась», – говорят в армии.

Сколько будет продолжаться разминирование Богородичного и территории вокруг села и когда именно сюда безопасно будет возвращаться гражданским, прогнозировать, признаются военные, очень сложно.

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