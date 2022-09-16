Убрали свой мусор: пленные рашисты перекрасили назад въездной знак Купянска в сине-желтый цвет (видео)

Пленные оккупанты в освобожденном Купянске Харьковской области перекрасили стелу обратно в цвета украинского флага, которую раньше они приказали российским кровавым триколором.

На видео видно, как оккупанты старательно возвращают сине-желтые цвета на въездной знак города, отскребая и зарисовывая свой позорный триколор.

Видео опубликовал командир Харьковского спецподразделения Кракен Константин Немичев.

"Сегодня оккупанты решили убрать за собой мусор. Въездной знак теперь снова будет сине-желтой", — сказал Немичев.

Участие в перевоспитании приняли трое пленных российских военных. Двое из них были одеты в гражданскую одежду. За усердием их работы следил украинский военнослужащий.

Как сообщалось ранее, почти вся Харьковская область освобождена от российских преступников. По уточненным данным Офиса президента, Вооруженные силы освободили от врага 421 населенный пункт.

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