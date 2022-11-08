Убрали условия и хотят "доброй воли" от Украины: в РФ продвигают новый тезис по переговорам

У Лаврова захотели "доброй воли" от Украины.
В МИД России, армия которой бомбит мирные города и убивает и терроризирует гражданских людей, в очередной раз высказались о возобновлении переговоров с Украиной. Теперь россияне утверждают, что у них нет "предварительных условий" для диалога с Киевом.
Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишут российские пропагандистские СМИ.
Традиционно, по кремлевской методичке, он заявил, что якобы переговоры, на которых россияне всегда выдвигали ультиматумы и вели себя провокативно, прерваны Киевом. Мол, по словам Руденко, РФ готова к диалогу.
"С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", — сказал замглавы МИД РФ.
Переговоры Украины с РФ
Украинская сторона к 24 февраля постоянно призывала Россию и Путина в частности к диалогу. Впрочем, российское руководство придумывало отговорки и выдвигало разные условия для переговоров, которые не приемлемы для Украины.
Уже после 24 февраля руководство РФ потребовало переговоров с украинскими властями. И даже после встреч в Беларуси и Стамбуле оказалось, что россияне не готовы к переговорам. Участники украинской переговорной группы отмечали, что представители страны-террориста продолжали выдвигать ультиматумы.
Теперь же, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, время, когда нужно будет начинать переговоры с Россией, будет решать Украина. В США подчеркнули, что переговоры должны начаться только на условиях Украины.
Газета La Repubblica на днях написала, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, если Украина отвоюет Херсон.
Комментируя это, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что деоккупация Херсона вряд ли станет прямым поводом для переговоров с Россией, но освобождение какой-либо из оккупированных территорий позволит Киеву настаивать на полном выводе войск оккупантов для возобновления диалога.
Секретарь СНБО Алексей Данилов также подчеркнул, что главное условие для переговоров с Россией – это восстановление территориальной целостности Украины.
В свою очередь, 7 ноября президент Владимир Зеленский призвал мир принудить Россию к настоящим переговорам с Украиной:
"К таким переговорам, которые мы неоднократно предлагали и на которые всегда получали сумасшедшие российские ответы новыми терактами, обстрелами или шантажом. Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступления что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", – заявил президент Украины.
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