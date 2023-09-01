Убрать весь этот хлам из эфира: Буданов раскритиковал экспертов, которые "работают по команде"

Глава украинской разведки не доволен тем, как "эксперт" по телевидению высказывают свое мнение по поводу войны и происходящего на фронте.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

“Надо отходить от ситуации, когда псевдоэксперты заполняют своим видением, неважно правильным, неправильным, отвечая на определенные вызовы или работающие по команде кого-то или за деньги. Просто убрать весь этот хлам из эфира начать действительно общаться со профессиональными людьми, профессиональными экспертами, которые апеллируют не на мысль, что вот я так считаю, потому что мне хочется так считать, опирающиеся исключительно на цифры, факты, события. Но то, что ну мне кажется, оно должно быть так”, — подчеркнул Буданов.

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Напомним, что РФ ранее выпускала по Украине около 100 ракет, тогда как сейчас только 10-20, что свидетельствует о паузе в производстве ракет.

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