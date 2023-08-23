Уцелел только вход в укрытие, погибли педагоги: в Ромнах завершилась спасательная операция

Спасательная операция уже завершена.
Российская террористическая армия в среду, 23 августа, иранским дроном атаковала школу в Ромнах Сумской области. По состоянию на данный момент спасательная операция завершена. На месте трагедии погибли педагоги.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
В ОВА сообщили, что спасательная операция завершена. На месте удара обнаружили тела 4 педагогов, еще 4 человека, которые рядом получили травмы.
"Погибли мирные люди, педагоги, которые готовились к новому учебному году: директор школы, ее заместитель, секретарь и библиотекарь. Также ранены четыре человека, которые на момент прилета были рядом", — сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Учреждение образования полностью уничтожено. Уцелел вход в укрытие, которое на момент объявления воздушной тревоги было открытым.
На месте трагедии работают спасатели. Жителей Сумщины призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться к укрытиям.
Напомним, утром 23 августа российские оккупанты атаковали дроном Сумскую область. Стало известно, что враг попал в здание школы в городе Ромны.
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