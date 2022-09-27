Уцелело только фото: отец 15-летней девочки, которую убила российская ракета на Харьковщине, показал щемящее фото

В результате ракетного удара семья из Первомайского в Харьковской области потеряла трех членов семьи.
В сети появилось фото девочки, погибшей 26 сентября в результате ракетных обстрелов ракетами Первомайского на Харьковщине.
Снимок был опубликован в Telegram-канале "Суспільне. Харків".
Так, папа погибшей дочери показал, что у них дома была их общая фотография в рамке, уцелевшая после падения ракеты.
Также сообщается, что в результате российского ракетного удара погибли три члена одной семьи: девочка, пожилые женщина и мужчина.
Напомним, оккупанты в понедельник, 26 сентября, ракетами обстреляли Первомайский на Харьковщине. В результате удара на месте трагедии погибла 15-летняя девушка.
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