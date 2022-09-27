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Уцелело только фото: отец 15-летней девочки, которую убила российская ракета на Харьковщине, показал щемящее фото

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Уцелело только фото: отец 15-летней девочки, которую убила российская ракета на Харьковщине, показал щемящее фото

Фото: Общественное. Харьков

В результате ракетного удара семья из Первомайского в Харьковской области потеряла трех членов семьи.

В сети появилось фото девочки, погибшей 26 сентября в результате ракетных обстрелов ракетами Первомайского на Харьковщине.

Снимок был опубликован в Telegram-канале "Суспільне. Харків".

Так, папа погибшей дочери показал, что у них дома была их общая фотография в рамке, уцелевшая после падения ракеты.

Также сообщается, что в результате российского ракетного удара погибли три члена одной семьи: девочка, пожилые женщина и мужчина.

Напомним, оккупанты в понедельник, 26 сентября, ракетами обстреляли Первомайский на Харьковщине. В результате удара на месте трагедии погибла 15-летняя девушка.

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