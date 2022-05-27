Уцелевшие жильцы многоэтажки в Харькове, в которую попал "Ураган", рассказали об ужасе пережитого

Нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством — прокуратура открыла производство по факту обстрела Харькова, где накануне погибли 8 человек.

Гигантскую дыру между этажами осматривают правоохранители – это последствия прилета российского «Урагана» еще в начале марта, говорится в ТСН.

Вокруг толпа местных, среди них не сдерживает слез Нина — смотрит на руины бывшей кухни. «Когда взрыв был, у нас здесь был стол, и мы только хотели... я заставляла сына поесть, а он не хочу, не хочу. И все это было в 5 часов. А потом все начали бежать, кричать», – вспоминает Нина.

Женщина была в подвале с первого дня войны, а после попадания в общежитие съехала к родственникам, потому что жить здесь стало невозможно — вынесло стекла во всем здании, не стало света, газа и воды. «Мы вообще думали, что дом свалился. У нас окно выбило, а затем в результате морозов замерз унитаз и кран... Окно выбило, какая же взрывная волна была, что согнула раму вообще», — рассказывает женщина.

Снаряд попал в крышу шестого этажа и от взрыва одна из комнат свалилась на нижний этаж. Прошло без пострадавших. Впрочем, соседние квартиры из-за разрушений стали аварийными.

«В соседней комнате, граничащей рядом с кухней, мы можем видеть, что в результате обстрела было выбито окно. Окно сейчас отсутствует, повреждение стены, в котором имеется окно, есть трещины по потолку», — показывает заместитель прокурора в Новобаварском районе г. Харькова Андрей Огородников.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту этого обстрела. И это уже почти двухсотое производство и только в одном районе, который задел меньше всего. Правоохранительные органы только за последние два дня провели более полусотни выездных осмотров разрушенных домов, зафиксировали полторы сотни поврежденных квартир.

Читайте также:

Лукашенко 28 лет вкладывал в спецподразделения для разгона митингов, но не в армию, поэтому воевать некому — журналист

Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов и разрушили 22 гражданских объекта на Донбассе

В Пентагоне заявили о небольших достижениях России на Донбассе и объяснили, как это ей удалось