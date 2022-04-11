"Уцелеют только самые стойкие": Арестович предупредил о военных столкновениях с Россией до 2035 года

Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, говорит Арестович.

Война в Украине с Россией может длиться, по меньшей мере, до 2035 года.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 10 апреля.

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"Эта война не последняя из РФ. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь", – высказался Арестович.

Советник главы Офиса президента считает, что украинцам, не готовым к этому, лучше уехать временно из страны. По его словам, в Украине уцелеют только самые стойкие. Впрочем, Арестович отметил, что система безопасности в Украине должна быть полностью изменена и усовершенствована.

"Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Я семью увозить не планирую. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов – есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы», – подчеркнул он.

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Кроме того, Арестович сказал, что в Украину вернулись все древние архетипы, и нынешнее государство превратилось в большую так называемую Запорожскую Сечь.

"Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, где никогда не спрашивали, на каком языке ты говоришь, а спрашивали, готов ли ты разделить такой образ жизни, жить, как мы и умирать за это, если придется. Вернулись все древние архетипы и они работают. Нужно определятся. Это и есть Украина, с такой она судьбой", – подытожил Арестович.

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