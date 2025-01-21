Учила детей музыке: Кривой Рог прощается с погибшей в результате атаки на город (фото)

Кривой Рог прощается с Оксаной Сухоруковой, которую убила российская ракета. Женщина более 20 лет отдала педагогическую деятельность.

Об этом сообщает "СВОИ Кривой Рог".

Что известно о судьбе женщины

Как отмечается, 17 января учительница музыки погибла в машине от обломков российской ракеты. Находившийся рядом мужчина Игорь выжил. В последние годы Оксана была названа мамой для детей Игоря. Он в 2022 году похоронил жену в оккупированном Херсоне, дом потерял из-за подрыва Каховской ГЭС. Вместе с детьми переехал в Кривой Рог и пытался строить жизнь с нуля.

Похороны Оксаны Сухоруковой

Провести женщину в последний путь пришли десятки людей – мать, муж, родные, друзья, коллеги, учащиеся и знакомые.

"Ни один праздник не обходился без нее. Вела музыкальное сопровождение, сама пела. Очень добрый человек, всегда помогал. Нет слов просто", — рассказала коллега Тамила, учительница украинского языка и литературы.

Похороны Оксаны Сухоруковой

Убитая горем мать стоит над гробом дочери. Она просит ее: "Спой, спой".

Похороны Оксаны Сухоруковой

Редакция ТСН.ua выражает свои соболезнования близким. Светлая память.

Похороны Оксаны Сухоруковой

Ранее стало известно, что оккупанты 17 января баллистикой атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Удар унес жизни 5 человек.

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