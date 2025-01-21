Учила детей музыке: Кривой Рог прощается с погибшей в результате атаки на город (фото)

Российские террористы продолжают приносить боль и страдания украинцам.
Кривой Рог прощается с Оксаной Сухоруковой, которую убила российская ракета. Женщина более 20 лет отдала педагогическую деятельность.
Об этом сообщает "СВОИ Кривой Рог".
Что известно о судьбе женщины
Как отмечается, 17 января учительница музыки погибла в машине от обломков российской ракеты. Находившийся рядом мужчина Игорь выжил. В последние годы Оксана была названа мамой для детей Игоря. Он в 2022 году похоронил жену в оккупированном Херсоне, дом потерял из-за подрыва Каховской ГЭС. Вместе с детьми переехал в Кривой Рог и пытался строить жизнь с нуля.
Провести женщину в последний путь пришли десятки людей – мать, муж, родные, друзья, коллеги, учащиеся и знакомые.
"Ни один праздник не обходился без нее. Вела музыкальное сопровождение, сама пела. Очень добрый человек, всегда помогал. Нет слов просто", — рассказала коллега Тамила, учительница украинского языка и литературы.
Убитая горем мать стоит над гробом дочери. Она просит ее: "Спой, спой".
Редакция ТСН.ua выражает свои соболезнования близким. Светлая память.
Ранее стало известно, что оккупанты 17 января баллистикой атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Удар унес жизни 5 человек.
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