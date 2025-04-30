Участие КНДР в войне против Украины: Госдеп США сделал громкое заявление

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

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Северная Корея играет свою роль в затягивании войны в Украине, поддерживая Россию.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

"Есть и другие страны, также способствующие этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность", - отметила она.

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Брюс подчеркнула, что Вашингтон "обеспокоен непосредственным участием Северной Кореи в войне" и считает, что любая форма ее помощи российской армии должна быть прекращена.

"Развертывание военного контингента Северной Кореи в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены", - добавила представитель Госдепа.

Она также напомнила, что обучение северокорейских военных со стороны РФ прямо нарушает несколько резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих передачу или получение какой-либо военной помощи КНДР.

Напомним, что на днях диктатор РФ Владимир Путин подтвердил участие КНДР в войне. По словам Путина, РФ "никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназначения", а также "почитает корейских героев, отдавших жизнь за Россию".