Участие военных КНДР в войне с Украиной: в Кремле отреагировали на заявления Сеула и Пентагона

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на вопрос, участвуют ли военные КНДР в войне с Украиной на стороне РФ. По его словам, сообщения о развертывании войск Северной Кореи в Украине "противоречивы".

Об этом пишет российское издание "Интерфакс".

Также читайте Солдатов из КНДР экипируют в российскую форму: видео с полигона

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что у них нет подтверждения таким высказыванием, поэтому – много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", – заявил Песков.

Он добавил, что у России есть "суверенное право" развивать отношения с другими государствами во всех отраслях.

"Это ни у кого не должно вызывать каких-либо беспокойств, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", — подчеркнул Песков.

Напомним, военные из Северной Кореи уже вовлечены в войну РФ против Украины. В первую очередь их отправляют в Курскую область.

Читайте также: