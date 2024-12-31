Американский Пентагон не видит значительной эффективности в участии военнослужащих КНДР в боях в Курской области против ВСУ.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

По ее словам, Пентагон соглашается с недавно объявленной администрацией президента Джо Байдена оценкой количества потерь со стороны солдат КНДР в Курской области в ходе боев в рядах армии РФ против украинских защитников.

"Белый дом недавно объявил, что около 1000 солдат (КНДР) были убиты или ранены в районе Курска. Это также наша оценка", — сказала Сингх.

Атаки со стороны северокорейских военных в данном регионе "не оказываются значительно эффективными", подчеркнула представитель минобороны США.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об угрозе появления военных КНДР на границе со странами НАТО. .

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