Участие войск КНДР в войне: Пентагон сделал важное заявление об использовании оружия США

Северокорейские войска, "по всей вероятности", движутся в направлении в Курск.

В американском Пентагоне заявляют, что новых ограничений для использования украинскими вооруженными силами вооружения не будет при одном условии.

Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх, пишет Reuters.

По ее словам, Украина не увидит никаких новых ограничений на использование оружия США против северокорейских сил, если они приступят к борьбе с украинской армией.

Вместе с тем Сингх отказалась подтвердить присутствие северокорейских войск на Курщине.

"Вполне вероятно, что они двигаются в этом направлении в направлении Курска. Но у меня пока нет больше деталей", — добавила представительница Пентагона.

Напомним, The New York Times со ссылкой на заместителя командира 61-й механизированной бригады подполковника Артема Холодкевича сообщило, что военные РФ и КНДР готовятся к наступлению в Курской области. Он может начаться в ближайшее время.

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