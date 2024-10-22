Участие войск Северной Кореи в войне: Зеленский поделился интересными подробностями

Россия в данной ситуации ориентируется на реакцию Китая.
Украина уже фиксировала военных из Северной Кореи на своих оккупированных территориях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 21 октября.
"Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал. Мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а затем отправлять контингент", — подчеркнул глава государства.
Президент выразил мнение о том, что Пхеньян согласился предоставить Путину свои войска "через деньги".
"Северная Корея – очень бедная. Они своих людей будут отправлять на фронт…", — подчеркнул Зеленский.
Президент отмечает, что Москва в этой ситуации ориентируется на реакцию Китая на ее провокации:
"Относительно КНДР. РФ так осторожно с этой тематикой носятся, я думаю, чтобы Китай жестко не реагировал. Более того, очень осторожно воспринимают эту тематику и ЕС, и Соединенные Штаты. Обратите внимание. Очень сдержанно. Но мы бьем в колокола, потому что мы знаем, что для нас это риски", – говорит Зеленский.
Напомним, в КНДР впервые сделали заявление об отправке своих войск на войну против Украины. Пхеньян назвал это "безосновательными стереотипными слухами".
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