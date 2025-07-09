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Участник боевых действий и участник войны: разница и особенности статусов в Украине
В чем разница между статусами участника боевых действий и участника войны
В Украине существует четкая разница между статусами участник боевых действий (УБД) и участник войны (УВ). Хотя оба понятия закреплены в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и относятся к категории ветеранов, их правовое значение, основания для получения и объема льгот существенно отличаются. Понимание этих нюансов важно для надлежащей социальной защиты и справедливого применения законодательства.
Участник боевых действий (УБД): кто имеет право и какие льготы предоставляются
Согласно разделу II, статье 5 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участниками боевых действий признаются лица, принимавшие непосредственное участие в выполнении боевых задач для защиты Родины. Постановлению Кабинета Министров Украины № 413 от 20 августа 2014 года.
В лиц, относящихся к участникам боевых действий, входят служащие:
Вооруженных сил Украины;
Территориальная оборона Украины;
Национальная гвардия Украины;
Службы безопасности Украины;
Службы внешней разведки;
Государственная пограничная служба;
Государственная специальная служба транспорта;
Военнослужащие военных прокуратур;
Полицейские;
Лица рядового, начальствующего состава ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям), Государственной уголовно-исполнительной службы;
Сотрудники Службы судебной охраны.
Другие созданы в соответствии с законами Украины военные формирования, защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Это касается тех, кто непосредственно участвовал в антитеррористической операции (АТО), обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения. Также это охватывает лиц, участвовавших в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечению их осуществления, находясь непосредственно в этих районах и в период осуществления указанных мер. Сюда же входят участники мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
Лица, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года, в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» или в составе добровольческих формирований, во взаимодействии с ВСУ, ГНСУ, Нацполицией, НГУ, СБУ и другими образованными в соответствии с законами Украины формированиями, принимали участие в осуществлении мер, необходимых. Эта категория имеет право на УБД независимо от временных границ их участия в оборонных мероприятиях.
К УБД также относятся лица, находившиеся в составе воинских подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил действующей армии (флота), в партизанских отрядах и подполье как в военное, так и в мирное время.
Для оформления статуса УБД обычно необходимы документы, подтверждающие непосредственное участие в боевых действиях и выполнение боевых задач, например выдержки из боевых приказов или справки об участии. По общему правилу, требуется минимум 30 календарных дней непосредственного участия в боевых действиях, но это условие не является обязательным, если лицо получило ранение, контузию, увечье, что сделало невозможным дальнейшее исполнение обязанностей, или попало в плен.
Льготы для участников боевых действий являются одними из самых широких. Они включают 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в городском и междугородном транспорте, первоочередное обеспечение жильем, медицинские льготы, право на дополнительные отпуска и преимущества при трудоустройстве или обучении. Удостоверения УБД могут получить как действующие военные, так и лица, уволенные со службы. Инструкции по оформлению доступны на сайте Министерства обороны Украины и на портале «Действие».
Участник войны: кто получает и какие льготы предусмотрены
Понятие «участник войны» закреплено в статье 8 и статье 9 раздела II Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». К участникам войны относятся лица, которые в период войны проходили военную службу в Вооруженных силах бывшего СССР, труженики тыла, а также другие лица, предусмотренные настоящим Законом. Участниками войны являются не только военные, но и те, кто непосредственно не выполнял боевые задачи, но их деятельность была связана с обеспечением проведения военных действий.
К участникам войны относятся:
Военнослужащие, которые проходили военную службу в Вооруженных Силах, войсках и органах Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности бывшего СССР или в армиях его союзников в период Второй мировой войны или учились в этот период в военных училищах, школах и на курсах.
Лица, во время Второй мировой войны работавшие в тылу, на предприятиях, совхозах, на сооружении рубежей обороны.
Лица, которые в период Второй мировой войны находились в составе армии и флота как сыновья, воспитанники полков до достижения ими совершеннолетия.
Лица, которые на контрактной основе направлялись на работу в государства, где велись боевые действия (включая Республику Афганистан в период с 1 декабря 1979 по декабрь 1989), и не входили в состав ограниченного контингента советских войск, и их дружины.
Лица, которые во время Второй мировой войны отбывали наказание в местах лишения свободы или были в ссылке в соответствии с действующим законодательством Украины и бывшим СССР.
Работники предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в порядке, установленном законодательством. Это также касается тех, кто привлекался и принимал непосредственное участие в обеспечении осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер в порядке, установленном законодательством.
Статус участника войны предоставляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров №739.
Льготы для участников войны являются менее широкими по сравнению с УБД, хотя некоторые из них совпадают.
Основные отличия между участниками боевых действий и участниками войны
Главное отличие между статусами участника боевых действий и участника войны состоит в характере участия в военных действиях:
Участник боевых действий — это лицо, непосредственно участвовавшее в боевых столкновениях, выполнявшее боевые задания на передовой или в зонах активных боевых действий.
Участник войны — это лицо, обеспечивающее боевые действия (например, в тылу) или пострадавшее от войны, но не обязательно принимавшее непосредственное участие в вооруженных столкновениях.
Эта разница в характере участия определяет и разный объем социальных льгот и государственных гарантий.
Оба статуса важны для признания заслуг перед государством и обеспечения социальной защиты граждан, пострадавших от войны или участвовавших в защите Родины.