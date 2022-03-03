Участник группы-представителя Украины на "Евровидении-2021" Kalush Orchestra вступил в терроборону

МС КилимМэн будет защищать жителей Киева.

Участник группы-представителя Украины на "Евровидении-2021" Kalush Orchestra также не остался в стороне во время войны России против Украины.

Так, музыканты уже объединились в волонтерскую организацию, а теперь МС КилимМэн присоединился к рядам территориальной обороны ВСУ. Он будет защищать жителей Киева. Об этом исполнители сообщили на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео.

"Йо, вчера писал о нашей волонтерской организации и чем мы занимаемся. А Килим в это время на передовой и это не прикол. Скорее всего, когда враг увидит такого типа, то подумает, что он уже в аду", – говорится в сообщении.

Со своей стороны фанаты одобрили такой поступок артиста.

Супер! Пусть вражеские пули обходят наших защитников

Вместе к победе!!!

Коврик, береги себя!!!

Да ты что, победа наша. Слава Украине!!!

Напомним, букмекеры улучшили прогноз для Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022". Юзеры пророчат нашей стране победу.

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