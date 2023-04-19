Участник революций, войн и громких скандалов: чем известен погибший экс-нардеп Олег Барна

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Барна погиб на фронте 17 апреля. Трагедия произошла в Донецкой области на Угледарском направлении.

ТСН.ua собрал подробности гибели экс-депутата, ключевые факты из его биографии и политической карьеры.

Олег Барна служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша помощником гранатометчика, имел звание старшего сержанта.

Подробности гибели своего соратника по партии "Европейская солидарность" сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Западная часть Павловки, 68 бригада, второй батальон. Долго просился в штурмовую группу. Поэтому шел на штурм одним из первых. Вел огонь с дистанции один-три метра. Пулевое ранение в шею", — рассказал Порошенко.

Гибель экс-нардепа прокомментировали также в 68-й бригаде:

"Во время выполнения боевой задачи погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна. Господин Олег известен всем, как экс-народный депутат восьмого созыва, но для нас он – побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят".

18 апреля Олегу Барне должно было исполниться 56 лет. Его младший брат Степан Барна, ранее возглавлявший Тернопольскую облгосадминистрацию, сейчас также воюет в рядах ВСУ.

Чем известен Олег Барна

Олег Барна родился в Тернопольской области, окончил физико-математический факультет Тернопольского пединститута, затем выучился также на менеджера системы образования и юриста.

В октябре 1990 года в Киеве Барна принимал участие в студенческой голодовке за выход Украины из состава СССР, известной как "Революция на граните".

В 1991-2014 г.г. Олег Барна работал в сельских школах Тернопольской области учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки. За это время он отличился активной общественной деятельностью.

В начале 2000-х Барна участвовал в протестных акциях "Украина без Кучмы", затем поддержал Революцию Достоинства, в начале 2014 года участвовал в противостояниях с силовиками в центре Киева и даже получил ранение.

Летом 2014 года Олег Барна пошел служить добровольцем в зону АТО на Донбассе, командовал минометным расчетом. В октябре того же года он был избран в Верховную Раду Украины от "Блока Петра Порошенко".

В парламенте Барна получил популярность прежде всего благодаря многочисленным скандалам при своем участии.

В декабре 2015 года он чуть не вынес тогдашнего премьера Арсения Яценюка из зала парламента. Барна принес букет роз с черной лентой к трибуне, где выступал Яценюк, и попытался стянуть премьера с трибуны, что спровоцировало драку между народными избранниками.

Фото: Facebook/Ирина Суслова

Нардеп неоднократно становился участником стычек и драк.

Фото: УНИАН

Барну забрасывали яйцами активисты, пикетировавшие парламент.

Фото: Twitter/Krus

Как-то депутат публично обматерил журналиста, обвинившего его в "кнопкодавстве".

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Летом 2017 года нардеп попал в резонансное ДТП в центре Киева – его авто на большой скорости врезалось в трамвай.

В парламенте Барна выступал против продажи сельскохозяйственных земель и приватизации стратегических предприятий, требовал запретить публичные мероприятия в поддержку ЛГБТ. Также выступал за передачу Православной церкви Украины украинских святынь, подконтрольных Московскому партиархату.

После завершения депутатской каденции Олег Барна преподавал в Тернопольском педагогическом университете. С началом полномасштабного вторжения российских войск экс-нардеп добровольцем ушел на фронт.

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