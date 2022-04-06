Участник ТНМК Фоззи рассказал, чем помогает Украине, и как YouTube блокирует клип группы о войне

Недавно коллективы ТНМК и KOZAK SYSTEM выпустили композицию о войне, которая получила название "Мамо".

Участник известной украинской хип-хоп группы "ТНМК" Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, рассказал, чем помогает Украине в такие трудные времена.

Музыкант занимается волонтерством. В основном ищет еду и лекарства для городов и поселков, где сейчас наблюдается гуманитарный кризис. Также артист помогает и военным.

"Сейчас потребности меняются каждый день. Сегодня нужно найти еду для Харькова и деньги на шлемы. Что будет завтра, не знаю. Возможно, еще какие-то гуманитарные нужды или милитари", — рассказал музыкант "Сніданку з 1+1".

Участник ТНМК Фоззи / скриншот с видео

В частности, у Александра остались родные в Харькове. Они ему рассказывают, чего не хватает для нужд населения.

"Мама в Харькове, теща тоже в Харькове, родственники в Харькове. Они держатся, они надеются на наше войско. Граждане Украины, мне кажется, наконец-то осознали, что лучшее, что произошло за всю историю независимого государства, — это войско. Общаюсь, узнаю. В первую очередь, узнаю что нужно, какое лекарство нужно. В основном — еда. На данный момент собираем еду. На прошлой неделе фуру насобирали, на этой неделе тоже надо. Харьков, Чернигов. На этой неделе появятся новые точки на карте, которые будут нуждаться в гуманитарке.", – поделился участник группы.

Участник ТНМК Фоззи / скриншот с видео

Кстати, недавно коллектив ТНМК вместе с KOZAK SYSTEM выпустил композицию о войне "Мамо". Песня, в которой рассказывается история одного солдата, была написана год назад, но музыканты ее выпустили именно сейчас.

"Война происходит последние восемь лет, поэтому эта песня была написана год назад. В ней речь идет о солдате, который вернулся на один день домой к маме, и он общается с мамой, и обещает ей, что все будет хорошо. Тогда никто не знал, что участники нашей группы и KOZAK SYSTEM пойдут на войну", – поделился Фоззи.

К слову, музыканты уже успели выпустить клип. В частности, в нем артисты показали жуткие кадры войны в Украине. Впрочем, YouTube блокирует видео из-за того, что там есть военные действия.

"YouTube не нравится, что там военные действия. Но мы решили, что будет так, как мы сделали. Нам важно зафиксировать свое состояние именно в эти дни, потому что мы можем все делать вид, что все прекрасно, но ведь это гиперстресс и для страны, и для каждого ее жителя. Поэтому мы захотели выпустить этот клип", – отметил Александр.

Сегодня день рождения участника группы "ТНМК" Сашка Сидоренко

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